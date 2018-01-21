Один человек погиб и 46 пострадали в результате обстрела города Рейханлы провинции Хатай на юге Турции с территории сирийского Африна, кроме того, семь человек ранены в городе Килис, сообщили местные власти.

"По Рейханлы террористами PYD (курдской партии "Демократический союз". — Прим. ред.) было выпущено 11 ракет, девять из них разорвались на территории города", — говорится в заявлении администрации провинции Хатай.

Ранее в мэрии Рейханлы говорили об одном погибшем и 32 пострадавших от ракетных ударов.

По сообщению администрации Килиса, этот город также обстреляли с территории Африна. Здесь разорвались четыре ракеты.

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