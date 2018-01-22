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Лучшим фильмом года, по мнению Гильдии продюсеров США, является картина Гильермо дель Торо "Форма воды". Об этом сообщает Associated Press.

Сам режиссер не присутствовал на церемонии вручения наград из-за болезни отца. За звание лучшего фильма также боролись "Прочь" Джордана Пила, "Леди Птица" Греты Гарвинг и "Дюнкерк" Кристофера Нолана.

Ранее в январе "Форма воды" была названа лучшим фильмом года на Венецианском фестивале и Critics' Choice Awards.

Церемония вручения премии Гильдии продюсеров США, которая проходит в городе Беверли-Хиллз штата Калифорния ежегодно с 1990 года в январе, не транслируется по телевидению и привлекает внимание критиков, так как может предопределить результаты премии "Оскар" в феврале.

Фото: facebook.com