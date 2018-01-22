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Аналитик компании KGI Securities Минг-Чи Куо предсказал скорое прекращение производства и продаж iPhone X, пишет Macrumors.

"Мы полагаем, что iPhone X прекратят выпускать примерно в середине 2018 года и общий объем поставок составит 62 миллиона единиц, что ниже нашего предыдущего прогноза в 80 миллионов единиц", — цитирует издание отчет KGI.

Как правило, Apple дольше продает свои флагманы. Так, пользователи до сих пор могут купить iPhone 6s, который был представлен более двух лет назад.

В случае с iPhone X на времени их производства и продаж может сказаться низкий спрос в Китае. В первой половине 2018 года Apple поставит 31 миллион аппаратов вместо ожидавшихся ранее 50 миллионов.

Одной из причин низкой популярности iPhone X в Китае могла стать любовь пользователей к большим дисплеям. Притом что многие китайские приложения некорректно отображаются на новом экране, полезная площадь у iPhone X с диагональю 5,8 дюйма меньше, чем у iPhone 8 Plus с диагональю 5,5 дюйма.

Однако отмечается, что с презентацией новых iPhone ситуация может измениться. По данным аналитика, корпорация выпустит сразу три модели смартфона со схожей конструкцией, два из них получат 5,8- и 6,5-дюймовые OLED-экраны, а третий оснастят 6,1-дюймовой IPS-матрицей.

Фото: Flickr