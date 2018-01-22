В мире |

Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления ко Дню соборности Украины оговорился и заявил, что землю в Крыму и Донбассе топчет "сапог украинского оккупанта".

"И радостный праздник Дня соборности будет для украинцев с горьким привкусом, пока сапог украинского оккупанта… российского оккупанта топчет нашу украинскую суверенную землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины", — сказал Порошенко.

Президент, оговорившись, быстро исправился. Его заявление присутствующие встретили аплодисментами.

Это не первая оговорка украинского лидера. В конце декабря 2017 года он заявил, что никто лучше не знает "подлость украинского режима", чем украинцы.

День соборности – украинский государственный праздник, который отмечается ежегодно 22 января в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

Источник: ria.ru