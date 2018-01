В мире |

Робот Pepper, разработанный японской компанией SoftBank, был уволен со своего первого места работы. Продуктовый магазин Margiotta Food & Wine в Эдинбурге убрал машину из торгового зала спустя неделю после установки, сообщает Digital Trends.

Человекоподобный робот, наученный консультировать покупателей, не устроил руководство торговой сети. Фабио, как назвали робота-консультанта, на практике не мог помочь клиентам в выборе продуктов.

Например, машина не могла подсказать, где конкретно находится тот или иной товар. На вопрос "Где купить молоко?" Фабио отвечал "В разделе молочных продуктов".

Pepper the robot fired from grocery store for not being up to the job https://t.co/4gP9D1clcN