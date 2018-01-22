Первого робота-продавца уволили с работы через неделю после найма (5)

фото

В мире | 22 января 2018 года, 18:01

Робот Pepper, разработанный японской компанией SoftBank, был уволен со своего первого места работы. Продуктовый магазин Margiotta Food & Wine в Эдинбурге убрал машину из торгового зала спустя неделю после установки, сообщает Digital Trends.

Человекоподобный робот, наученный консультировать покупателей, не устроил руководство торговой сети. Фабио, как назвали робота-консультанта, на практике не мог помочь клиентам в выборе продуктов.

Например, машина не могла подсказать, где конкретно находится тот или иной товар. На вопрос "Где купить молоко?" Фабио отвечал "В разделе молочных продуктов".

По словам владельца магазина Франко Марджиотто, робот не только был некомпетенен, но и плохо слышал, когда к нему обращаются. Вероятно, микрофоны Фабио не могли уловить звук голоса в шумном магазине.

Кроме того, Марджиотто не нравился юмор робота — по умолчанию в ПО машины были загружены шутки и остроты.

Робот Pepper был разработан японским IT-гигантом SoftBank в 2015 году. Человекоподобная машина должна была заменить секретарей в компаниях и выступать в качестве собеседника для одиноких людей.

Источник: life.ru

Фото: digitaltrends.com

Комментарии 5
фуфайкин31 минуту назад
ещё несколько таких несправедливых увольнений ,по мнению киборга и они людям предъявят "терминатора" с последствиями ,потому что эмоции у них напрочь отсутствуют и они как все законопослушные соблюдают законы и будут требовать их исполнение от государства в полной мере (испытательный срок не соблюден ,ежедневный получасовой перерыв на обед не исполнялся и заработная плата не выплачена и ещё куча мелких неувязок с нарушением закона о труде)
Ответить
Valentine Belyaev12 минут назад
воровал и приставал к хозяину...точняк... домогательства!_))))))
Ответить
Артур Корнеев19 минут назад
Начал бухать
Ответить