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Польский активист, деятель антикоммунистической оппозиции времен Польской Народной Республики Войчех Козел осквернил памятник Благодарности Красной армии в городе Ольштын.

Мужчина повесил на монумент транспарант с надписью: "Памятник благодарности за неволю" и плакат, на котором изображен пристающий к женщине красноармеец.

Об этом сообщает Польское агентство печати.

По словам представителя ольштынской полиции Рафала Прокопчука, рисунок был снят с памятника за счет организатора акции.

Отмечается, что Козел не в первый раз покушался на памятник. В августе 2016 года он облил его красной краской. По словам мужчины, таким образом он протестовал против пропаганды тоталитарного строя.

Памятник Благодарности Красной армии был установлен в центре Ольштына в 1954 году. В начале 90-х мемориал переименовали. Его стали называть памятником Освобождения Варминьской и Мазурской земель. Тогда же монумент внесли в реестр охраняемых законом объектов.

Источник: life.ru

Фото: papa-karl0.livejournal.com