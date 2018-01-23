В мире |

ФСБ разослала письма на предприятия, расположенные в регионах, где будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу, с предупреждением о необходимости остановить работу потенциально опасных производств на время мундиаля и подготовки к нему. Об этом пишет «Коммерсант».

Как сообщает издание, спецслужбы ссылаются на указ президента РФ от 9 мая 2017 года и постановление правительства РФ 9 июня 2017 года о применении усиленных мер безопасности в рамках ЧМ.

Согласно специальным утвержденным на время чемпионата правилам, работа «опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества» должна быть прекращена во всех регионах, где будут проходить матчи.

«Коммерсант» ссылается на письмо, полученное директором одного из химических предприятий в Нижегородской области. На химзаводе изданию рассказали, что производство просят прекратить не только на время ЧМ (с 14 июня по 15 июля), но и на время подготовки к мундиалю, то есть с 14 мая.

По информации издания, аналогичные письма уже получили и другие крупные производства Нижегородской области, в том числе Кстовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ЛУКОЙЛа, предприятия СИБУРа, «Русвинил», «Корунд», ОКБМ им. Африкантова (входит в «Росатом»), завод им. Свердлова (производит авиационные бомбы), «Синтез», и даже сельхозпредприятия, потенциально опасными у которых считается производство комбикормов.

Такие же письма разосланы и в другие регионы РФ.