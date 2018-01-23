Число безработных в мире превышает все рекорды
В мире | 23 января 2018 года, 11:05
Согласно докладу Международной организации труда (МОТ), входящей в структуру ООН, число безработных в мире выросло, достигнув рекордных 192,7 млн человек.
В докладе отмечается, что сейчас безработными являются 5,6% населения Земли. Число безработных выросло на 2,6 млн человек по сравнению с 2016 годом.
По прогнозам МОТ, в 2018 году общий уровень безработицы должен снизиться примерно на 0,1%.
Фото: Flickr
Источник: Газета.ru