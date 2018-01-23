В Австралии возобновили поиски пропавших в 1966 году детей

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В мире | 23 января 2018 года, 16:42

Австралийская полиция приблизилась к разгадке одной из самых известных криминальных тайн страны спустя более полувека расследований — исчезновения детей Бомонт с пляжа города Аделаида в День Австралии 26 января 1966 года.

В тот день трое детей сами отправились на автобусе на пляж, и с тех пор их никто не видел. Со слов свидетеля был составлен фоторобот возможного похитителя. После пропажи поиски не привели к результатам, и к следующим выходным весть о пропаже приобрела национальный масштаб, однако по прошествии более полувека улик найдено не было.

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Недавно телеканал 7 News стал проводить собственное расследование с привлечением технических специалистов и нового сложного оборудования.

В ходе начавшихся две недели назад поисков на территории фабрики в Аделаиде при помощи георадара была обнаружена аномалия, область "поврежденной" когда-то земли, где в ближайшие недели и будут проведены новые раскопки.

По данным СМИ, размеры "аномалии" составляют 122 метра — размером с возможную могилу, как сообщил телеведущий в репортаже. Когда-то фабрикой владел бизнесмен Гарри Фиппс, и ранее он уже привлекал внимание полиции в связи с расследованием.

"Он (Фиппс) был педофил, жестокий педофил, он был опасным человеком и мы знаем это", — заявил бывший детектив Билл Гайес, участвующий в расследовании.

По словам полиции, ближайшие недели на этом месте будут проведены новые раскопки.

фото: South Australia Police

Источник: Газета.ru
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