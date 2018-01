В мире |

Австралийская полиция приблизилась к разгадке одной из самых известных криминальных тайн страны спустя более полувека расследований — исчезновения детей Бомонт с пляжа города Аделаида в День Австралии 26 января 1966 года.

В тот день трое детей сами отправились на автобусе на пляж, и с тех пор их никто не видел. Со слов свидетеля был составлен фоторобот возможного похитителя. После пропажи поиски не привели к результатам, и к следующим выходным весть о пропаже приобрела национальный масштаб, однако по прошествии более полувека улик найдено не было.

Недавно телеканал 7 News стал проводить собственное расследование с привлечением технических специалистов и нового сложного оборудования.

В ходе начавшихся две недели назад поисков на территории фабрики в Аделаиде при помощи георадара была обнаружена аномалия, область "поврежденной" когда-то земли, где в ближайшие недели и будут проведены новые раскопки.

По данным СМИ, размеры "аномалии" составляют 122 метра — размером с возможную могилу, как сообщил телеведущий в репортаже. Когда-то фабрикой владел бизнесмен Гарри Фиппс, и ранее он уже привлекал внимание полиции в связи с расследованием.

"Он (Фиппс) был педофил, жестокий педофил, он был опасным человеком и мы знаем это", — заявил бывший детектив Билл Гайес, участвующий в расследовании.

По словам полиции, ближайшие недели на этом месте будут проведены новые раскопки.

For 52 years it's been Australia's most infamous cold case. The disappearance of the Beaumont children from Adelaide's Glenelg Beach on Australia Day 1966. Two weeks ago a new site was checked using state-of-the-art technology. A significant anomaly was discovered. @michaelusher pic.twitter.com/mrMti6kB2m