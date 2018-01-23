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На горнолыжном курорте Кусацу в Японии произошло извержение вулкана, которое вызвало сход лавины. Один человек погиб, 12 горнолыжников получили травмы, не найдены шестеро военных, которые находились на учениях, сообщает Lenta со ссылкой на The Guardian.

В результате извержения вулкана Кусацу-Ширан в небо поднялся столб пепла, раскаленные камни разлетелись в радиусе двух километров от горы, с вершины сошла массивная снежная лавина.

Метеорологическая службы Японии сообщила, что вулкан не подавал признаков активности, поэтому сообщений об угрозе извержения не было.