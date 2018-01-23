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Карту Украины без Крыма вывесили в городе Сторожинец Черновицкой области над праздничной сценой в связи с торжествами ко Дню соборности Украины, сообщает местное издание "Сторожинец.инфо".

"На торжествах ко Дню соборности Украины на празднично подготовленной сцене… красовалось весьма специфическое изображение карты Украины — на плакате, который должен изобразить наше государство единственной и соборной, отсутствовала одна часть — Крым", — говорится в сообщении.

День соборности — украинский государственный праздник, который отмечается ежегодно 22 января в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство. Также в этот день в 1918 году была провозглашена независимость УНР.

Источник: ria.ru

Фото: facebook.com/storinfo