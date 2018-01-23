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Число безработных в нынешнем году в мире составляет более 192 млн человек, эксперты полагают, что этот уровень останется стабильным, об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ).

Эксперты отмечают, что в Восточной Европе экономический рост произошел из-за "укрепляющегося спроса в странах — членах Евросоюза".

В мире в целом уровень безработицы в 2018 году снизится с 5,6% до 5,5%, однако число безработных все равно будет больше 192 млн человек.

В Латвии в конце декабря 2017 года на учете у Государственного агентства занятости (ГАЗ) было зарегистрировано 63 121 безработный.

Источник: life.ru

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