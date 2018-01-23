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Компания Facebook анонсировала новые меры противодействия использованию соцсети для вмешательства в демократические процессы. Об этом написал в официальном блоге представитель Facebook Самид Чакрабарти.

По его словам, такие шаги компания решила предпринять в связи с предполагаемым российским вмешательством в американские выборы.

"Во время выборов в США в 2016 году российские организации создали и продвигали поддельные страницы в Facebook, чтобы влиять на общественное мнение - по существу, используя социальные медиа в качестве информационного оружия", - пишет Чакрабарти.

Он добавил, что, хотя в компании "и не подозревали" о происходящем, но впоследствии обнаружили, что "российские игроки создали 80 тысяч публикаций, которые в течение двух лет просмотрели примерно 126 миллионов человек, живущих в США".

"У нас вызывает отвращение то, что некая национальная группа использовала нашу платформу для ведения кибервойны с целью разделения общества, - заявил он. - Это был новый тип угрозы, который мы не смогли предсказать, но теперь мы намерены это исправить".

В частности, по словам Чакрабарти, соцсеть намерена повысить прозрачность политической информации, размещаемой в Facebook.

Пользователей, размещающих политическую рекламу, обяжут проходить идентификацию. Также компания намерена архивировать образцы рекламы, связанной с выборами, и позволить пользователям осуществлять поиск по подобным образцам.

Кроме того, компания наймет дополнительно 10 тысяч сотрудников для мониторинга контента в социальной сети и борьбы с фейковыми новостями.

Источник: newsru.com

Фото: pixabay.com