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Американец из штата Флорида Майкл Стоффер обнаружил у своего дома аллигатора, застрявшего в пластиковом кольце, и освободил рептилию с помощью подручных инструментов. Видео "спасательной операции" он опубликовал в своем Facebook.

Сначала мужчина набросил на животное тряпку, затем с помощью швабры накрыл ею морду аллигатора. Потом он сел на рептилию верхом и замотал ей пасть скотчем. После всех проделанных манипуляций Стофферу осталось перекусить секатором пластиковое кольцо.

Мужчина пояснил, что отвез животное в природоохранную организацию Fish & Wildlife.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com