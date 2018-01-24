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В разгар избирательной кампании кандидат в президенты России Ксения Собчак отправится в предвыборную поездку в США. Она ведет переговоры о том, чтобы попасть на Национальный молитвенный завтрак, в котором должен принять участие президент США, выяснила Русская служба BBC.

Пресс-секретарь штаба Собчак Ксения Чудинова не смогла подтвердить или опровергнуть то, что Собчак приедет на молитвенный завтрак.

Молитвенный завтрак проходит в столице США Вашингтоне каждый год, с 1952 года в первый четверг февраля. Мероприятие посещал каждый президент США, начиная с Дуайта Эйзенхауэра. В этом году на завтрак второй раз приедет Трамп.

Мероприятие организует конгресс США совместно с христианской организацией Fellowship Foundation. Оно не ограничивается собственно завтраком: проводятся также деловые обеды и ужины, встречи и выступления спикеров.

В начале февраля Собчак планирует выступить в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Темой открытой дискуссии с директором программы "Россия и Евразия" CSIS Ольгой Оликер и президентом CSIS Джоном Дж. Хамре станет "поставторитарное" будущее России", анонс мероприятия опубликован на сайте центра.