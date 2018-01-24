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Журналисты узнали о трогательной истории в китайской провинции Гуанси, где 76-летняя Ши Юйинг каждый день проходит около 24 километров, чтобы отвести своего внука, страдающего церебральным параличом, в школу. Об этом сообщает Huanqiu News.

Как стало известно изданию, пожилой женщине приходится ежедневно восемь раз сопровождать своего внука, который передвигается только на инвалидной коляске, в школу и из школы, чтобы мальчик смог получить образование.

"До тех пор, пока я смогу толкать коляску, я буду это делать", - сказала Ши Юйинг.

У ее девятилетнего внука диагностированы церебральный паралич и поражение головного мозга, которое ограничивает его движения и координацию. Из-за этого он нуждается в постоянном уходе и присмотре.

При этом отец мальчика уехал из дома в другой города на заработки, а его родная мать вышла замуж и завела новую семью. Ши Юйинг осталась единственным опекуном больного ребенка.

На протяжении четырех лет пенсионерка ежедневно проходит более 20 километров, чтобы у ее внука была возможность ходить в школу. По ее словам, несмотря на тяжелые заболевания мальчика, он является очень развитым ребенком и достигает определенных успехов в математике.

Источник: newsru.com

Фото: pixebay.com