Трамп обвинил Samsung в причастности к пропаже переписки сотрудников ФБР

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В мире | 24 января 2018 года, 09:33

Президент США Дональд Тармп обвинил южнокорейскую корпорацию Samsung в причастности к пропаже более 50 тысяч сообщений из переписки сотрудников ФБР, которые критиковали американского лидера.

"Где 50 тысяч важных текстовых сообщений между любовной парой из ФБР Лизой Пейдж и Питером Стржоком? Винить Samsung!" — написал президент в Twitter.

Ранее в палате представителей США заявили, что в Министерстве юстиции США и ФБР могло существовать "секретное сообщество", которое действовало против Дональда Трампа во время президентских выборов 2016 года.

Источник: russian.rt.com

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