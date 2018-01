В мире |

Президент США Дональд Тармп обвинил южнокорейскую корпорацию Samsung в причастности к пропаже более 50 тысяч сообщений из переписки сотрудников ФБР, которые критиковали американского лидера.

"Где 50 тысяч важных текстовых сообщений между любовной парой из ФБР Лизой Пейдж и Питером Стржоком? Винить Samsung!" — написал президент в Twitter.

Ранее в палате представителей США заявили, что в Министерстве юстиции США и ФБР могло существовать "секретное сообщество", которое действовало против Дональда Трампа во время президентских выборов 2016 года.

