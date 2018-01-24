В мире |

Власти Польши продолжают задержания участников подпольного мероприятия, посвященного дню рождения вождя нацистской Германии Адольфа Гитлера, сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры страны Эва Бялик.

Телеканал TVN 20 января опубликовал репортаж о том, как журналисты несколько месяцев назад инкогнито побывали на мероприятиях, проведенных общественной организацией "Гордость и современность".

В том числе речь идет о праздновании дня рождения Гитлера. В лесу, где это происходило, были развешаны флаги со свастикой, звучали нацистские марши и тосты, присутствующие вскидывали руки в нацистском приветствии.

По этому делу в Польше уже задержаны трое мужчин, которым предъявлены обвинения, касающиеся, в частности, пропаганды нацистского режима. По версии следствия, задержанные являются организаторами празднования дня рождения Гитлера. У одного из них изъяли оружие и боеприпасы.

источник: ria.ru