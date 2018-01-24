Собчак пригласили на завтрак с Трампом
В мире | 24 января 2018 года, 12:07
Телеведущая Ксения Собчак приглашена в США на молитвенный завтрак 1 февраля, где должен присутствовать президент США Дональд Трамп, передает "Интерфакс".
Как сообщила пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова, она примет в нем участие, если позволит график.
"Возможно, Ксения посетит это мероприятие. Нас пригласили, но расписание у нее очень плотное. Если получится, она будет присутствовать", — сказала Чудинова.
По ее словам, Собчак пробудет в США неполные три дня, и за это время ей предстоит провести большое количество разных выступлений и встреч.
Источник: Газета.ru