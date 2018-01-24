СМИ: на Олимпиаде болельщикам запретят проносить на трибуны флаги России (5)

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В мире | 24 января 2018 года, 12:40

Международный олимпийский комитет (МОК) запрещает болельщикам проносить на трибуны флаги стран, не принимающих участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Под этот запрет попадает российский триколор.

Соответствующее предупреждение было размещено еще 18 ноября на официальном сайте оргкомитета Игр-2018. Там отмечается, что запрет распространяется не только на соревнования, но и на тренировки атлетов.

Национальный флаг России также будет под запретом, поскольку решением исполкома МОК от 5 декабря делегация РФ не допущена к зимней Олимпиаде 2018 года. Чистым отечественным атлетам, отбор которых производят две специальные комиссии, предложено выступить в Пхенчхане в нейтральном статусе "олимпийский атлет из России" под олимпийским флагом.

Накануне стало известно, что МОК отказал в допуске к соревнованиям трем десяткам "чистых" российских спортсменов. Окончательно состав делегации будет определен к 28 января. Сами Игры стартуют 9 февраля.

20 декабря МОК обнародовал список жестких требований к экипировке "олимпийских атлетов из России" из 13 пунктов. Их форма не может содержать символику России и даже намеки на нее, а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг. Кроме того, в экипировке могут использоваться только одноцветные или двухцветные элементы, а их цветовая гамма должна быть темнее, чем у флага РФ.

В конце декабря было объявлено, что символику страны можно будет использовать в Доме болельщиков российских спортсменов, который откроется в Пхенчхане на время соревнований. При этом директор дома Олег Румянцев заверял, что запрет на национальную символику не касается болельщиков.

"МОК сообщил, что те ограничения, которые принял исполком 5 декабря, распространяются только на официальную делегацию спортсменов и не распространяются ни на журналистов, ни на болельщиков", - заверил тогда Румянцев.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, по первоначальным оценкам, посетят несколько тысяч болельщиков из России.

Фото: Flickr

Источник: Newsru.com
Комментарии 5
Alex 5 часов назад
МОК плавно превратился в дешёвую проститутку . Интересно,на чём америкосы этих прибаБАХов
и ещё 16 "олимпийских чинуш" поймали и на крючке держат ? Хотя да,родня,дети и личные маленькие "шалости" ,как у Стросс-Канна...
1
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АЛ2 5 часов назад
Противно смотреть на этих "спортсменов", которые "хоть тушкой, хоть чучелом" готовы пролезть на олимпиаду, где их не ждут! Сколько можно унижаться! Россия выглядит глупо!
Ну примите как должное, что всё, нет больше олимпийского движения, есть политика, есть война! Воюйте, а не унижайтесь!
2
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Инфа4 часа назад
Ложь. Но несут это дерьмо радостно.
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