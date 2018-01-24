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Международный олимпийский комитет (МОК) запрещает болельщикам проносить на трибуны флаги стран, не принимающих участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Под этот запрет попадает российский триколор.

Соответствующее предупреждение было размещено еще 18 ноября на официальном сайте оргкомитета Игр-2018. Там отмечается, что запрет распространяется не только на соревнования, но и на тренировки атлетов.

Национальный флаг России также будет под запретом, поскольку решением исполкома МОК от 5 декабря делегация РФ не допущена к зимней Олимпиаде 2018 года. Чистым отечественным атлетам, отбор которых производят две специальные комиссии, предложено выступить в Пхенчхане в нейтральном статусе "олимпийский атлет из России" под олимпийским флагом.

Накануне стало известно, что МОК отказал в допуске к соревнованиям трем десяткам "чистых" российских спортсменов. Окончательно состав делегации будет определен к 28 января. Сами Игры стартуют 9 февраля.

20 декабря МОК обнародовал список жестких требований к экипировке "олимпийских атлетов из России" из 13 пунктов. Их форма не может содержать символику России и даже намеки на нее, а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг. Кроме того, в экипировке могут использоваться только одноцветные или двухцветные элементы, а их цветовая гамма должна быть темнее, чем у флага РФ.

В конце декабря было объявлено, что символику страны можно будет использовать в Доме болельщиков российских спортсменов, который откроется в Пхенчхане на время соревнований. При этом директор дома Олег Румянцев заверял, что запрет на национальную символику не касается болельщиков.

"МОК сообщил, что те ограничения, которые принял исполком 5 декабря, распространяются только на официальную делегацию спортсменов и не распространяются ни на журналистов, ни на болельщиков", - заверил тогда Румянцев.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, по первоначальным оценкам, посетят несколько тысяч болельщиков из России.

Фото: Flickr