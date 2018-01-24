В Германии нашли неизвестный фрагмент Берлинской стены (1)
В мире | 24 января 2018 года, 13:15
Немецкий историк Кристиан Борманн нашел неизвестный фрагмент Берлинской стены, возведенной властями ГДР в 1961 году, сообщает Die Welt.
80-метровый фрагмент стены находится в лесу в центре Берлина, между районами Райниккендорф и Шенхольц. На стене сохранились остатки металлических конструкций, на которые крепилась колючая проволока.
Ранее сообщалось, что в мюнхенском районе Нойперлах будет возведена четырехметровая звукоизоляционная стена с целью отделить жилые дома от строящегося приюта для беженцев, которая будет на 40 см ниже Берлинской стены.
Фото: Flickr
Источник: Газета.ru
Наступил момент когда радикально необходимо наказывать и штрафовать руководство стран из которых беженцы бегут...возвращать ,и.т.д не позволять доводить ,до ухода из родного Дома... нежели разорять бездумно бюджет своих стран и возводить непонятные сооружение "Стены от чужих граждан"?...Логика...
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