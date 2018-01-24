В мире |

Немецкий историк Кристиан Борманн нашел неизвестный фрагмент Берлинской стены, возведенной властями ГДР в 1961 году, сообщает Die Welt.

80-метровый фрагмент стены находится в лесу в центре Берлина, между районами Райниккендорф и Шенхольц. На стене сохранились остатки металлических конструкций, на которые крепилась колючая проволока.

Ранее сообщалось, что в мюнхенском районе Нойперлах будет возведена четырехметровая звукоизоляционная стена с целью отделить жилые дома от строящегося приюта для беженцев, которая будет на 40 см ниже Берлинской стены.

Фото: Flickr