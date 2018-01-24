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Национальный совет по безопасности на транспорте США начал расследование аварии с участием седана Tesla S, который под управлением автопилота врезался в пожарную машину, стоявшую на обочине.

ДТП произошло в понедельник, 22 января, на трассе у города Калвер-Сити, что недалеко от Лос-Анджелеса. Пожарная машина остановилась в связи с другой аварией на дороге, когда сзади в нее на скорости 105 километров в час врезалась Tesla. Несмотря на огромную скорость, водитель, находившийся за рулем электромобиля, не пострадал. Он даже отказался от медицинской помощи на месте. Повреждения у пожарной машины не большие, так как седан ушел под ее задние колеса разбиты задние фонари, небольшие царапины и вмятины. Tesla же понесла значительный ущерб - вся ее передняя часть разбита.

While working a freeway accident this morning, Engine 42 was struck by a #Tesla traveling at 65 mph. The driver reports the vehicle was on autopilot. Amazingly there were no injuries! Please stay alert while driving! #abc7eyewitness #ktla #CulverCity #distracteddriving pic.twitter.com/RgEmd43tNe — Culver City Firefighters (@CC_Firefighters) 22 января 2018 г.

Как сообщается в Twitter местной пожарной службы, "водитель заявил, что машина находилась в режиме автопилота".

Проверка федеральных властей затронет как функцию автопилота, так и действия водителя машины. В компании Tesla заявили, что водитель в любом случае должен был следить за дорогой и держаться за руль, чтобы в случае необходимости моментально перейти на ручное управление, передает Bloomberg.

7 мая 2016 года во Флориде произошло смертельное ДТП с участием машины Tesla, двигавшейся в режиме автопилота. Машина, превысив скорость, въехала в грузовик, который ее сенсоры не зафиксировали. Водитель тогда погиб.

Американские регулирующие органы, расследовавшие ту аварию, пришли к выводу, что автопилот в машине перед ДТП был исправен. На Tesla Motors не было наложено никаких штрафов. В отчете Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) тогда подчеркивалось, что некоторые водители неверно понимают назначение системы электронного ассистента в машинах Tesla, ошибочно считая, что автопилот способен управлять транспортным средством самостоятельно.

В Tesla неоднократно предупреждали, что указанная технология не предназначена для работы без участия человека. Она может корректировать курс транспортного средства или использовать тормоза, но водителю все равно следует держать руки на руле и быть готовым взять управление на себя.

Фото: Flickr