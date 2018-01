В мире |

Национальный совет по безопасности на транспорте США начал расследование аварии с участием седана Tesla S, который под управлением автопилота врезался в пожарную машину, стоявшую на обочине.

ДТП произошло в понедельник, 22 января, на трассе у города Калвер-Сити, что недалеко от Лос-Анджелеса. Пожарная машина остановилась в связи с другой аварией на дороге, когда сзади в нее на скорости 105 километров в час врезалась Tesla. Несмотря на огромную скорость, водитель, находившийся за рулем электромобиля, не пострадал. Он даже отказался от медицинской помощи на месте. Повреждения у пожарной машины не большие, так как седан ушел под ее задние колеса разбиты задние фонари, небольшие царапины и вмятины. Tesla же понесла значительный ущерб - вся ее передняя часть разбита.

While working a freeway accident this morning, Engine 42 was struck by a #Tesla traveling at 65 mph. The driver reports the vehicle was on autopilot. Amazingly there were no injuries! Please stay alert while driving! #abc7eyewitness #ktla #CulverCity #distracteddriving pic.twitter.com/RgEmd43tNe