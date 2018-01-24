МОК отрицает запрет на российские флаги на Олимпиаде-2018 (4)

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В мире | 24 января 2018 года, 14:06

Представитель Международного олимпийского комитета заявил, что запрета проносить болельщикам российский флаг во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане не существует, сообщает "Спорт-Экспресс".

"МОК отстранил Олимпийский комитет России, но не отстранил страну. Поэтому болельщики не должны быть лишены своих прав", — сообщил источник в МОК.

Представитель МОК отметил, что запрещены флаги стран, которые не примут участие в Играх. Россия в их число не входит, так как на Олимпиаде выступят российские спортсмены.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что запрет на российский флаг на Играх-2018 приведет к провокациям.

Фото: Flickr

Источник: Newsru.com
Комментарии 4
Рубль, самая стабильная валюта 2017 года.3 часа назад
Тот кто выбирая между позором и войной выбирает позор, получает и позор, и войну. Очень жаль, что российские спортсмены, в особенности хоккеисты повелись на 30 серебряников и пошли на поводу МОК. Судя по тому, как МОК допускает их на старт, выбивая лучших, скоро из всех участников Олимпиады останется один Жуков, готовый извиняться хГй знает за, что и выступать во всех дисциплинах сразу.
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кот3 часа назад
Надо бойкотиррвать это мерзопакостное мероприятие,которое когда то было спортивным мероприятием.Не транслировать передачи,спортсменам и болельщикам остаться дома,тем самым плюнуть в морду олимпийским функционерам.
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Patriot7 минут назад
Mes Latvija skatisimies jebkura gadijuma.
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