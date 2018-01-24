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Представитель Международного олимпийского комитета заявил, что запрета проносить болельщикам российский флаг во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане не существует, сообщает "Спорт-Экспресс".

"МОК отстранил Олимпийский комитет России, но не отстранил страну. Поэтому болельщики не должны быть лишены своих прав", — сообщил источник в МОК.

Представитель МОК отметил, что запрещены флаги стран, которые не примут участие в Играх. Россия в их число не входит, так как на Олимпиаде выступят российские спортсмены.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что запрет на российский флаг на Играх-2018 приведет к провокациям.

Фото: Flickr