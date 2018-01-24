МОК отрицает запрет на российские флаги на Олимпиаде-2018 (4)
В мире | 24 января 2018 года, 14:06
Представитель Международного олимпийского комитета заявил, что запрета проносить болельщикам российский флаг во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане не существует, сообщает "Спорт-Экспресс".
"МОК отстранил Олимпийский комитет России, но не отстранил страну. Поэтому болельщики не должны быть лишены своих прав", — сообщил источник в МОК.
Представитель МОК отметил, что запрещены флаги стран, которые не примут участие в Играх. Россия в их число не входит, так как на Олимпиаде выступят российские спортсмены.
Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что запрет на российский флаг на Играх-2018 приведет к провокациям.
Фото: Flickr
Источник: Newsru.com
Тот кто выбирая между позором и войной выбирает позор, получает и позор, и войну. Очень жаль, что российские спортсмены, в особенности хоккеисты повелись на 30 серебряников и пошли на поводу МОК. Судя по тому, как МОК допускает их на старт, выбивая лучших, скоро из всех участников Олимпиады останется один Жуков, готовый извиняться хГй знает за, что и выступать во всех дисциплинах сразу.
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Надо бойкотиррвать это мерзопакостное мероприятие,которое когда то было спортивным мероприятием.Не транслировать передачи,спортсменам и болельщикам остаться дома,тем самым плюнуть в морду олимпийским функционерам.
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Mes Latvija skatisimies jebkura gadijuma.
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