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Главное управление радио, кино и телевидения Китая запретило звездам хип-хопа и знаменитостям с татуировками появляться на телевидении. Об этом сообщает китайский новостной портал Sina.

Управление потребовало от телеканалов не приглашать знаменитостей с татуировками, представителей хип-хопа и прочих субкультур и не допускать "разложения культуры".

Появились и новые принципы, по которым каналы должны отбирать гостей для эфира. Настойчиво не рекомендуется приглашать знаменитостей, которые "морально и духовно отошли от коммунистической партии и чей моральный облик не высок". Не приветствуются на ТВ "вульгарные гости с узкими границами мышления, не обладающие высокими моральными качествами", а также певцы и актеры "с плохой репутацией, замешанные в скандалах".

Вслед за запретом с китайского телешоу Singer удалили популярного рэп-исполнителя GAI, в сети также стали недоступны его видеоклипы. Телеканал, на котором транслируется программа, пока не дал комментариев.

Фото: Flickr