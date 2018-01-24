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Интернет позволил сделать труд проституток интересным и почти безопасным. Об этом говорится в результатах исследования ученых из британских университетов Лекстера и Стратклайда, опубликованных на портале Beyond the gaze.

Всего была опрошена 641 проститутка из разных стран Европы, участницы опроса используют интернет для поиска клиентов. Более 80 процентов из них сказали, что удовлетворены своей работой и условиями труда, а большую часть рабочего времени считают проведенной с пользой.

За счет интернета значительно снизился уровень насилия по отношению к секс-работникам. В онлайн-реальности клиенты допускают много злоупотреблений, но только пять процентов опрошенных проституток испытали физическое насилие.

Благодаря интернету проститутки могут общаться друг с другом, оказывать психологическую помощь, отговорить от употребления алкоголя и наркотиков.

Другой плюс от всемирной сети в том, что проститутки смогли сформировать базу данных клиентов и лучше узнать их еще до визита. Так, получив письмо по электронной почте, проститутка может узнать имя клиента, проверить на отсутствие отрицательных отзывов.

После прихода интернета в секс-индустрию более трети проституток заявили, что перестали испытывать какой-либо стресс на работе. 10 процентов отметили, что весьма прилично зарабатывают, более 50 тысяч фунтов стерлингов в год.

Фото: Flickr