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Папа римский Франциск призвал противостоять распространению фейковых новостей и сравнил их авторов с библейским змеем-искусителем, сообщает пресс-служба Святого престола.

"Нам нужно разоблачить то, что можно назвать змеиной тактикой, которую используют те, кто маскируется, чтобы нанести удар в любое время в любом месте. Эту стратегию использовал хитрый змей в Книге Бытия, он на заре человечества создал первые фейковые новости, которые положили начало трагической истории человеческого греха", - говорится в обращении понтифика ко Всемирному дню социальных коммуникаций.

Франциск охарактеризовал понятие "фейковые новости" как "неправдивую информацию, основанную на несуществующих или искаженных данных", которая создана, чтобы манипулировать читателем.

Фейковые новости способны мимикрировать под реальные новости и распространяться с огромной скоростью, отмечает понтифик, а окончательная цель таких новостей - это распространение гордыни и ненависти.

Понтифик полагает, что причиной быстрого распространения фейковых новостей становится людская алчность.

Источник: interfax.ru