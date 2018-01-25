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Бывший врач женской сборной США по гимнастике Ларри Нассар приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок, сообщает ТАСС.

Председательствующая на процессе судья Розмари Акилина назвала действия Нассара "отвратительными" и "не имеющими никакого отношения к спортивной медицине".

"Вы недостойны выйти за двери тюрьмы, — заявила она. — Я только что подписала вам смертный приговор".

Ранее сообщалось, что чемпионка Олимпийских игр 2012 года, американская гимнастка Джордин Уибер обвинила бывшего врача национальной команды США Ларри Нассара в сексуальных домогательствах.

Фото: Ларри Нассара/Facebook