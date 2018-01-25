Экс-врача сборной США приговорили к 175 годам тюрьмы за сексуальное насилие
В мире | 25 января 2018 года, 07:08
Бывший врач женской сборной США по гимнастике Ларри Нассар приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок, сообщает ТАСС.
Председательствующая на процессе судья Розмари Акилина назвала действия Нассара "отвратительными" и "не имеющими никакого отношения к спортивной медицине".
"Вы недостойны выйти за двери тюрьмы, — заявила она. — Я только что подписала вам смертный приговор".
Ранее сообщалось, что чемпионка Олимпийских игр 2012 года, американская гимнастка Джордин Уибер обвинила бывшего врача национальной команды США Ларри Нассара в сексуальных домогательствах.
Фото: Ларри Нассара/Facebook
Источник: Газета.ru