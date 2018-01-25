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Как передает ТАСС, согласно исследованию, выход на пенсию вызывает у человека ускоренную потерю вербальной памяти, которая отвечает за способность человека запоминать текстовую информацию. Эксперты проанализировали состояние более 3000 человек 45-68 лет. В течение 30 лет проводилась проверка уровня умственных способностей добровольцев.

Оказалось, как только человек переставал работать, у него значительно ускорялся процесс снижения когнитивных функций. К примеру, ухудшение вербальной памяти происходит у пенсионеров на 38% быстрее, чем у людей, которые продолжают свою рабочую деятельность. Такое угасание функций мозга грозит ранним развитием деменции.

Поэтому ученые настаивают: любая интеллектуальная деятельность для людей старшего возраста жизненно необходима. Согласно статистике, в мире от болезни Альцгеймера, одной из самых распространенных форм деменции, на сегодняшний день страдают около 50 миллионов человек. К 2050 году это число может превысить 131 миллион.

Фото: Mixnews.lv