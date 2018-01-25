В Гватемале автобус с пассажирами упал в пропасть: есть жертвы

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В мире | 25 января 2018 года, 07:47

Как минимум 11 человек погибли при падении пассажирского автобуса в пропасть в Гватемале. Об этом сообщает телеканал Noti 7.

По предварительным данным, автобус упал с высоты 800 метров.

Еще 15 человек получили травмы. На месте работают сотрудники экстренных служб. Причины аварии устанавливаются.

Источник: life.ru

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