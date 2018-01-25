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Как минимум 11 человек погибли при падении пассажирского автобуса в пропасть в Гватемале. Об этом сообщает телеканал Noti 7.

По предварительным данным, автобус упал с высоты 800 метров.

Еще 15 человек получили травмы. На месте работают сотрудники экстренных служб. Причины аварии устанавливаются.

11 muertos y 15 pasajeros heridos por bus que se precipitó a un barranco de 800 metros en el Río Ocho en San Pedro Necta, Huehuetenango. pic.twitter.com/VsgMsjZCau — Noti7 (@Noti7Guatemala) 25 января 2018 г.

Источник: life.ru