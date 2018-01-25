Владимиру Высоцкому сегодня исполнилось бы 80 лет (5)
Сегодня поэту, актеру и барду Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. За свою короткую яркую жизнь он создал сотни стихов и песен, оказав мощнейшее влияние на формирование современников и потомков.
В день 80-летия Высоцкого "Московский Губернский театр" представит свой музыкальный спектакль "Высоцкий. Рождение легенды" в постановке Сергея Безрукова на сцене Государственного Кремлевского дворца.
Высоцкий стал известен миру как гениальный актер театра и кино, поэт и музыкант. Зрителям особенно запомнился фильм с его участием - телесериал "Место встречи изменить нельзя".
Роль Гамлета принесла Высоцкому известность на родине и за рубежом. В 1976 году спектакль был удостоен Гран-При на театральном фестивале БИТЕФ в Белграде, в 1977 году на гастролях во Франции таганский "Гамлет" был назван лучшим иностранным спектаклем года.
16 июля 1980 года состоялось последнее выступление артиста в подмосковном Калининграде (ныне Королев). 18 июля Высоцкий последний раз появился в роли Гамлета в Театре на Таганке. 20 июля он написал последнее стихотворение: "И снизу лед, и сверху – маюсь между…".
25 июля 1980 года Владимир Высоцкий скончался в Москве. Официального сообщения о смерти не было – в это время проходила московская Олимпиада. В день похорон проститься с любимым артистом пришли около 40 тысяч человек. Он был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.
Как сообщалось ранее, Высоцкий занял второе место в списке русских кумиров ХХ века, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на своем сайте.
Наиболее популярными песнями оказались "Песня о друге", "Скалолазка", "Кони привередливые", а самой запомнившейся ролью стала работа в фильме "Место встречи изменить нельзя".
За флажки — жажда жизни сильней!
Только — сзади я радостно слышал
Удивлённые крики людей....
В.С Высоцкий - Охота на волков- 1968 год
Так, что ж там ангелы поют такими злыми голосами?!
Или это колокольчик весь зашелся от рыданий,
Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани?!
Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!
Умоляю вас вскачь не лететь!
Но что-то кони мне попались привередливые...
Коль дожить не успел, так хотя бы - допеть!
Я коней напою,
я куплет допою -
Хоть мгновенье еще постою
на краю...
Моя любимая песня. Песня - нерв.
Величайший поэт для меня.