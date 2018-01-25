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Сегодня поэту, актеру и барду Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. За свою короткую яркую жизнь он создал сотни стихов и песен, оказав мощнейшее влияние на формирование современников и потомков.

В день 80-летия Высоцкого "Московский Губернский театр" представит свой музыкальный спектакль "Высоцкий. Рождение легенды" в постановке Сергея Безрукова на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Высоцкий стал известен миру как гениальный актер театра и кино, поэт и музыкант. Зрителям особенно запомнился фильм с его участием - телесериал "Место встречи изменить нельзя".

Роль Гамлета принесла Высоцкому известность на родине и за рубежом. В 1976 году спектакль был удостоен Гран-При на театральном фестивале БИТЕФ в Белграде, в 1977 году на гастролях во Франции таганский "Гамлет" был назван лучшим иностранным спектаклем года.

16 июля 1980 года состоялось последнее выступление артиста в подмосковном Калининграде (ныне Королев). 18 июля Высоцкий последний раз появился в роли Гамлета в Театре на Таганке. 20 июля он написал последнее стихотворение: "И снизу лед, и сверху – маюсь между…".

25 июля 1980 года Владимир Высоцкий скончался в Москве. Официального сообщения о смерти не было – в это время проходила московская Олимпиада. В день похорон проститься с любимым артистом пришли около 40 тысяч человек. Он был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Как сообщалось ранее, Высоцкий занял второе место в списке русских кумиров ХХ века, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на своем сайте.

Наиболее популярными песнями оказались "Песня о друге", "Скалолазка", "Кони привередливые", а самой запомнившейся ролью стала работа в фильме "Место встречи изменить нельзя".