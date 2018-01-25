В Италии с рельсов сошел поезд: двое погибли
В мире | 25 января 2018 года, 11:01
В пригороде Милана поезд сошел с рельсов. Два человека погибли, 10 получили серьезные ранения, передает агентство Reiter.
Инцидент произошел около семи утра между станциями Segrate и Pioltello в пригороде Милана.
Italy prepare break: Two killed come Milan https://t.co/rKfKd5QSJ4 pic.twitter.com/E60gccyj8R— Rabia Noor (@RabiaNo61306986) 25 января 2018 г.
Представитель компании-перевозчика Ferrovie dello Stato сообщил, что авария случилась за 40 км от города.
Издание Il Post также сообщает о двух погибших. Еще пять человек, по данным издания, застряли в покореженном поезде, 50 человек получили не серьезные ранения.
Полностью заполненный поезд выехал в Милан в 6:17 утра из городка Кремона, расположенного поблизости, отмечает издание.
Источник: bbc.com
Фото: twitter.com