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В пригороде Милана поезд сошел с рельсов. Два человека погибли, 10 получили серьезные ранения, передает агентство Reiter.

Инцидент произошел около семи утра между станциями Segrate и Pioltello в пригороде Милана.

Представитель компании-перевозчика Ferrovie dello Stato сообщил, что авария случилась за 40 км от города.

Издание Il Post также сообщает о двух погибших. Еще пять человек, по данным издания, застряли в покореженном поезде, 50 человек получили не серьезные ранения.

Полностью заполненный поезд выехал в Милан в 6:17 утра из городка Кремона, расположенного поблизости, отмечает издание.

Источник: bbc.com

Фото: twitter.com