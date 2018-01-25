Самая толстая супермодель подписала контракт и заплакала от счастья (1)

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В мире | 25 января 2018 года, 11:56

Американская модель plus-size Эшли Грэм, которая считается самой полной супермоделью, подписала первый контракт с производителем косметики Revlon. Об этом сообщает Fashionista.

"Исторически так сложилось, что полным девушкам никогда не предлагали сотрудничать с компаниями по производству косметики. Это новая ступень, потому что ранее такого не случалось. Я счастлива, я даже плакала", — поделилась Грэм.

Она стала лицом линии "Живая смелость".

В своем Instagram-аккаунте она также поделилась новостью.

Источник: lenta.ru

Комментарии 1
Рижанин1 час назад
Она стала лицом линии "Живая смелость".
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"Живая смелость" ??????
Я бы тоже заплакал :)
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