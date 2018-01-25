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В результате нападения террористов на гостиницу Intercontinental в столице Афганистана Кабуле были убиты по меньшей мере 40 человек - почти в два раза больше, чем сообщалось сначала, пишет AFP в Twitter.

Ранее СМИ со ссылкой на официальных лиц Кабула писали, что при атаке боевиков погибли 22 человека, в том числе 14 иностранных граждан.

Телеканал Tolo News 21 января сообщал о 43 погибших, но позже эти данные были скорректированы.

Так, представитель Министерства здравоохранения Афганистана Вахид Маджрух, слова которого приводит The Daily Mail, рассказал AFP, что в ходе нападения на отель погибли 25 афганцев, еще 12 граждан страны были ранены.

Он отказался сообщить сведения о погибших иностранцах. Однако AFP делает вывод, что вместе с 15 иностранными гражданами, гибель которых уже подтвердили в их странах, общее число жертв составляет 40 человек.

Источник: newsru.com

Фото: twitter.com