Нападение террористов на гостиницу в Кабуле: погибли 40 человек
В результате нападения террористов на гостиницу Intercontinental в столице Афганистана Кабуле были убиты по меньшей мере 40 человек - почти в два раза больше, чем сообщалось сначала, пишет AFP в Twitter.
Ранее СМИ со ссылкой на официальных лиц Кабула писали, что при атаке боевиков погибли 22 человека, в том числе 14 иностранных граждан.
Телеканал Tolo News 21 января сообщал о 43 погибших, но позже эти данные были скорректированы.
#Kabul hotel attack killed 40 people: Official https://t.co/4QrgALcjOQ #KabulAttack #KabulIntercontinentalhotel pic.twitter.com/Kmeyv9chVa— DT Next (@dt_next) 25 января 2018 г.
Так, представитель Министерства здравоохранения Афганистана Вахид Маджрух, слова которого приводит The Daily Mail, рассказал AFP, что в ходе нападения на отель погибли 25 афганцев, еще 12 граждан страны были ранены.
Он отказался сообщить сведения о погибших иностранцах. Однако AFP делает вывод, что вместе с 15 иностранными гражданами, гибель которых уже подтвердили в их странах, общее число жертв составляет 40 человек.
Источник: newsru.com
Фото: twitter.com