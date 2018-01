В мире |

Нигерийский программист Тими Аджибойя выпустил бота для Twitter, который может заменить собой Tinder — популярное приложение для знакомств, сообщает Mashable.

Бот получил название Twinder и имеет свой аккаунт в сервисе микроблогов. По словам Аджибойи, он думал о его создании ещё четыре года назад. Чтобы пользоваться Twinder, нужно подписаться на бота (в ответ он сделает то же самое) и отправить ему сообщением ссылку на пользователя Twitter, с которым хочется познакомиться

We will never reveal anybody's shots. It's between you, your target (if they ever DM your name back) and us! Forever!