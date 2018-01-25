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Нигерийский программист Тими Аджибойя выпустил бота для Twitter, который может заменить собой Tinder — популярное приложение для знакомств, сообщает Mashable.

Бот получил название Twinder и имеет свой аккаунт в сервисе микроблогов. По словам Аджибойи, он думал о его создании ещё четыре года назад. Чтобы пользоваться Twinder, нужно подписаться на бота (в ответ он сделает то же самое) и отправить ему сообщением ссылку на пользователя Twitter, с которым хочется познакомиться

We will never reveal anybody's shots. It's between you, your target (if they ever DM your name back) and us! Forever! — Twinder (@twinderbot) 9 января 2018 г.

"Мы никому не расскажем о ваших сообщениях! Это только между вами и вашей целью. Навсегда!",- говорится в сообщении.

Если этот человек сделает то же самое, то бот пришлет обоим пользователям сообщение, что их интерес взаимен, и предложит начать общение.

Twinder был запущен в начале года, судя по количеству подписок, им уже воспользовались 576 человек.

По словам программиста, бот соблюдает анонимность и никому не расскажет, что вы отправили ссылку на какого-то пользователя. Основная проблема Twinder заключается в том, что число людей, с которыми можно познакомиться, ограничено пользователями Twitte, и не все знают о существовании такого бота.

Источник: life.ru