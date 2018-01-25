В США трассу засыпало деньгами
В мире | 25 января 2018 года, 14:37
В американском штате Иллинойс автомобиль, перевозивший деньги для игровых автоматов, попал в аварию. По дороге рассыпались купюры номиналом пять, десять и двадцать долларов, из-за чего скоростную трассу пришлось перекрыть, сообщает UPI.
По данным издания, в аварии виноват водитель машины с деньгами: он превысил скорость, не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего столкнулся с другим автомобилем.
Третья машина пыталась их объехать и тоже врезалась в ограждение. Серьезно никто не пострадал.
Чтобы собрать все банкноты, понадобился примерно час. Сколько именно было собрано денег, не сообщается.
Источник: ria.ru