Копперфильда обвинили в сексуальных в домогательствах (3)

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В мире | 25 января 2018 года, 15:21

Иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах к 17-летней модели, сообщает Daily Mail.

Сначала Копперфильд в соцсетях призвал общественность не спешить с выводами, после чего в СМИ появилась информация об инциденте, произошедшем в 1988 году.

Модель Бритни Льюис утверждает, что впервые познакомилась с иллюзионистом, когда участвовала в конкурсе, где он был одним из членов жюри. Организатором выступала компания Elite Model Management, мероприятие проводилось в Японии. На тот момент Льюис было 17 лет, Копперфильду — 32 года.

Модель Бритни Льюис утверждает, что впервые познакомилась с иллюзионистом, когда участвовала в конкурсе, где он был одним из членов жюри. Организатором выступала компания Elite Model Management, мероприятие проводилось в Японии. На тот момент Льюис было 17 лет, Копперфильду — 32 года.

Иллюзионист пригласил модель сопроводить его на шоу в Калифорнии в том же году.

По словам модели, после шоу она и Копперфильд отправились в бар, где иллюзионист якобы добавил что-то в ее напиток. Как утверждает Льюис, дальше она помнит только то, что оказалась в гостиничном номере, где иллюзионист ее раздевал и домогался. После этого модель якобы потеряла сознание, а на следующий день Копперфильд сказал ей, что ничего не было.

Модель также рассказала, что около 11 лет назад проинформировала ФБР об инциденте, когда Копперфильда обвинила в домогательствах Лейси Л. Кэрролл. Тогда дело было закрыто.

Ранее сообщалось, что женщин, нанятых, чтобы развлекать политиков и бизнесменов на благотворительном вечере только для мужчин в Лондоне, ощупывали и домогались, им делали гнусные предложения.

По словам модели, после шоу она и Копперфильд отправились в бар, где иллюзионист якобы добавил что-то в ее напиток. Как утверждает Льюис, дальше она помнит только то, что оказалась в гостиничном номере, где иллюзионист ее раздевал и домогался. После этого модель якобы потеряла сознание, а на следующий день Копперфильд сказал ей, что ничего не было.

Модель также рассказала, что около 11 лет назад проинформировала ФБР об инциденте, когда Копперфильда обвинила в домогательствах Лейси Л. Кэрролл. Тогда дело было закрыто.

Источник: gazeta.ru

Комментарии 3
Garik2 часа назад
Осталось ВСЕМ женам предьявить СВОИМ мужьям и оттяпать совместно нажитое. ВЫ там на Западе своем, просвещенном, не знаете как через дырку вывернуться? Решите проблему - приходите. Поржем.
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Читатель2 часа назад
Наконец - то. Жду не дождусь следующего. Бабы оху...хренели совсем.
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Мэй7 минут назад
Да это не бабы!Вернее не так-некоторым бабам мозг так прочистили,что и взгляд уже скоро будет расцениваться как домогательство!-Он буквально раздел меня глазами!!!Маразм
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