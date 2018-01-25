МОК назвал критерии для отстранения россиян от Олимпиады (6)
Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил, каким образом отбирал российских спортсменов на Олимпиаду в Южной Корее.
Список критериев из 17 пунктов, которым руководствуется комиссия по отбору атлетов, опубликован на сайте МОК.
Для того, чтобы получить приглашения на Олимпиаду, российские спортсмены не должны упоминаться в докладе о допинге Ричарда Макларена и комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Сэмуэля Шмида.
Не будут допущены, например, спортсмены, которые пользовались "банком чистой мочи" для подделки допинг-тестов, а также если в ходе расследования Макларена на пробирках с допинг-пробами спортсмена были обнаружены следы вскрытия.
Учитывались также подозрительные показатели стероидного профиля, расхождения в анализах ДНК и в биологическом паспорте спортсмена.
Дополнительную информацию, на основе которой принималось решение, предоставили также Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и международные федерации по зимним видам спорта, говорится в заявлении МОК.
Итоговый список россиян, приглашенных на Олимпиаду, будет утвержден 27 января.
Источник: bbc.com
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