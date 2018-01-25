МОК назвал критерии для отстранения россиян от Олимпиады (6)

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В мире | 25 января 2018 года, 16:57

Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил, каким образом отбирал российских спортсменов на Олимпиаду в Южной Корее.

Список критериев из 17 пунктов, которым руководствуется комиссия по отбору атлетов, опубликован на сайте МОК.

Для того, чтобы получить приглашения на Олимпиаду, российские спортсмены не должны упоминаться в докладе о допинге Ричарда Макларена и комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Сэмуэля Шмида.

Не будут допущены, например, спортсмены, которые пользовались "банком чистой мочи" для подделки допинг-тестов, а также если в ходе расследования Макларена на пробирках с допинг-пробами спортсмена были обнаружены следы вскрытия.

Учитывались также подозрительные показатели стероидного профиля, расхождения в анализах ДНК и в биологическом паспорте спортсмена.

Дополнительную информацию, на основе которой принималось решение, предоставили также Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и международные федерации по зимним видам спорта, говорится в заявлении МОК.

Итоговый список россиян, приглашенных на Олимпиаду, будет утвержден 27 января.

Источник: bbc.com

Фото: pixabay.com

Комментарии 6
шустрый1 час назад
В принципе этот Макларен и МОК похерили ВСЁ Олимпийское движение.Вся эта хрень бездоказательна....особенно "поцарапанные"пробирки,они ведь хранятся не в России.
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Alex45 минут назад
17 "критериев" придумали для русских.А чё не 37 ?Дебилы бл...2/3 скандинавов-лыжников астматики на допинге сидят всю жизнь,так переводите их в параолимпиаду !Стероидные теннисистки-гимнастки - ужас спорта - никаких претензий...Ещё раз дебилы ,угробили Олимпиаду ,сделав ей основательную кастрацию
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Garik47 минут назад
Как там было в анекдоте: "В заплыве на 1500 метров победил атлет из США, пришедший на финиш на моторке. Cо справкой от ВАДА, что он не умеет плавать по умственным показаниям".
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