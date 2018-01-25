В мире |

В Париже, который переживает самый насыщенный осадками январь за последнюю сотню лет, вода в Сене поднялась больше чем на пять метров.

В городе затоплены прибрежные улицы, закрыто несколько железнодорожных станций, а некоторые жители вынуждены перебираться через затопленные кварталы на лодках. При этом особой напастью для столицы, как пишет газета Metro, стали полчища крыс.

Shocking VIDEO Shows Rat Invasion in French Capital - Les rats à Paris célèbres dans le monde entier ! Bravo à l'équipe municipale pour l'image catastrophique de Paris a l'étranger ! https://t.co/u73H92ZROg — Hidalgophobe (@Hidalgophobe75) 25 января 2018 г.

Издание отмечает, что проблема с крысами для Парижа и без погодных катаклизмов является одной из самых острых.

Согласно подсчетам экспертов, на каждого жителя города приходится по две крысы, причем половина вредителей уже выработала иммунитет к отраве, с помощью которой французские власти с ними боролись.

После разлива Сены крысы хлынули на парижские улицы. По данным СМИ, всем ресторанам было рекомендовано убрать мусорные баки, чтобы не привлекать вредителей. При этом, как ожидается, в ближайшее время ситуация будет лишь усугубляться: к субботе уровень воды в главной реке столицы Франции повысится до 6,2 метра.

Источник: newsru.com

Фото: pixabay.com