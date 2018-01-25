Мумия оказалась родственницей главы британского МИД (4)

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В мире | 25 января 2018 года, 18:03

Ученые в швейцарском городе Базель выяснили, что мумифицированные останки женщины, обнаруженные в 1975 году, принадлежат прапрапрапрапрапрапрабабушке главы британского МИД Бориса Джонсона, сообщает BBC News.

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Мумию нашли во время ремонта в церкви Барфюссер в Базеле. Отмечается, что женщина была похоронена напротив алтаря. Также известно, что она хорошо питалась и носила дорогую одежду.

"Очевидно, что женщина была богата", — пишет BBC News.

Ее имя не указывается — на месте захоронения не было могильной плиты. Однако, изучив дерево, из которого был сделан гроб, ученые предположили, что она жила в XVI веке.

Сообщается также, что на теле женщины обнаружена ртуть — с XV по XIX век ее использовали для лечения сифилиса. Однако ее пары обычно приводили к смерти пациента.

Как именно ученым удалось установить родство между Борисом Джонсоном и мумией, не уточняется.

Фото: srf.ch, pixabay.com

Комментарии 4
Светлана40 минут назад
Ну, отчего ж нет? Когда столько общего - хорошо питалась, носила дорогую одежду, и сифилис /головного мозга/ - все в точности и унаследовал пра /много раз/ внучок.
Гробик у него тоже будет недешёвый.
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Nitj7 минут назад
Neandertalskij gen.
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Garik8 минут назад
"Но если дуб как дерево - родишься баобабом...". Bорисджонсон tо же не плодовая древесина!
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