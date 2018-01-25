Мумия оказалась родственницей главы британского МИД (4)
Ученые в швейцарском городе Базель выяснили, что мумифицированные останки женщины, обнаруженные в 1975 году, принадлежат прапрапрапрапрапрапрабабушке главы британского МИД Бориса Джонсона, сообщает BBC News.
Мумию нашли во время ремонта в церкви Барфюссер в Базеле. Отмечается, что женщина была похоронена напротив алтаря. Также известно, что она хорошо питалась и носила дорогую одежду.
"Очевидно, что женщина была богата", — пишет BBC News.
Ее имя не указывается — на месте захоронения не было могильной плиты. Однако, изучив дерево, из которого был сделан гроб, ученые предположили, что она жила в XVI веке.
Сообщается также, что на теле женщины обнаружена ртуть — с XV по XIX век ее использовали для лечения сифилиса. Однако ее пары обычно приводили к смерти пациента.
Как именно ученым удалось установить родство между Борисом Джонсоном и мумией, не уточняется.
Фото: srf.ch, pixabay.com
Гробик у него тоже будет недешёвый.