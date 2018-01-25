США завершили разработку оружия для защиты Европы от России (17)

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В мире | 25 января 2018 года, 18:54

В США завершена разработка зенитных управляемых ракет SM-3 Block IIA. Оружие запускается в производство и будет развернуто в Европе, сообщила The Maven директор программы SM-3 в Пентагоне Эми Коэн.

Она отметила, что в ближайшее время американские военные и инженеры на Гавайях проведут тестовый пуск новой ракеты с наземной системы Aegis Ashore.

"Это конец фазы разработки. Мы переходим в производство. Это заключительный летный тест, прежде чем мы приступим к рабочим испытаниям", — заявила Коэн.

Противоракеты SM-3 Block IIA планируется разместить в Польше и Румынии для защиты Европы от потенциальных баллистических угроз, которые, по мнению США, исходят от Ирана и России.

SM-3 Block IIA отличают от SM-3 Block IB увеличенные чувствительность и время полета.

Источник: lenta.ru

Фото: contactairlandandsea.com

Комментарии 17
Ахмед2 часа назад
Короче, патриот недоделанный, готовь еще денежки для американского большого брата. Он тебя защищать будет и 2% от ВВП ему скоро станет мало.Нет денег- продай почку или что там осталось. Твои крышеватели требует денег!
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ха2 часа назад
Благодаря сша полмира в хаосе и войне.
А шлюхи и рады.
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Xenon2 часа назад
Pateicoties "mieram Latvijā" cilvēki pamet Latviju, it īpaši ārsti, mūsu valstī nebūs specialistu. It īpaši iztērētie 20 miljoni e-veselībai, kura cena ir ap 1000 eiro. Bail īstā cilveīku skaita valstī?
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