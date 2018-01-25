США завершили разработку оружия для защиты Европы от России (17)
В США завершена разработка зенитных управляемых ракет SM-3 Block IIA. Оружие запускается в производство и будет развернуто в Европе, сообщила The Maven директор программы SM-3 в Пентагоне Эми Коэн.
Она отметила, что в ближайшее время американские военные и инженеры на Гавайях проведут тестовый пуск новой ракеты с наземной системы Aegis Ashore.
"Это конец фазы разработки. Мы переходим в производство. Это заключительный летный тест, прежде чем мы приступим к рабочим испытаниям", — заявила Коэн.
Противоракеты SM-3 Block IIA планируется разместить в Польше и Румынии для защиты Европы от потенциальных баллистических угроз, которые, по мнению США, исходят от Ирана и России.
SM-3 Block IIA отличают от SM-3 Block IB увеличенные чувствительность и время полета.
Источник: lenta.ru
Фото: contactairlandandsea.com
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