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Врачи Северной Ирландии пришили 15-летнему Тристину Стюарту правую ногу задом наперед, чтобы облегчить использование протеза после операции по удалению злокачественной опухоли, пишет The Sun.

Три года назад подросток пожаловался на боли в ноге и обратился за медицинской помощью. Врачи серьезно отнеслись к его словам только через два года и обнаружили у него синовиальную саркому. Они предложили мальчику удалить всю правую конечность или ампутировать голень, а затем пришить на место колена повернутую задом наперед ступню.

Тристин отказался от полной ампутации правой ноги, так как коленный сустав обеспечит ноге большую подвижность.Второй вариант позволит подростку использовать коленный сустав вместо голеностопного. Это облегчит ношение протеза.

фото: Flickr