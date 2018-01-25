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Компания Apple официально подтвердила, что в новой версии iOS 11.3 появится функция отключения замедления iPhone. Об этом сообщает The Verge.

Пользователь сможет самостоятельно отслеживать, как именно производительность процессора влияет на работу аккумулятора, и при необходимости отключать замедление своего устройства. Обновление для операционной системы выйдет весной 2018 года.

Фото: Flickr