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В Индии скоростной поезд сбил 25-летнего студента, снимавшего селфи в опасной близости от приближающегося состава. Инцидент произошел 21 января в городе Хайдарабаде на юге страны, но известно о нем стало только в минувшую среду, после того как видео с шокирующими кадрами стало вирусным в интернете. Молодой человек чудом выжил, но получил серьезные травмы.

На видео слышно, что люди за кадром, предположительно, друзья студента, пытаются предостеречь его, а поезд издает предупреждающий сигнал. Молодой человек в попытке сделать эффектный снимок вытянул в сторону поезда руку, и состав сбил его с ног.

По словам представителя железнодорожной полиции, пострадавший получил серьезные травмы правой руки, головы и груди, но его жизнь вне опасности, сообщает The Indian Express.

По словам представителя экстренных служб, более серьезных травм удалось избежать, поскольку машинист начал аварийное торможение и замедлил ход поезда. Пострадавшего студента оштрафовали на 500 рупий за нарушений правил безопасности. После инцидента Центральная Южная железная дорога усилила дежурство на железнодорожных путях.

Источник: newsru.com