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Сотрудники отдела СК РФ по Тигильскому району Камчатского края возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего жителя поселка Палана, которого подозревают в жестоком обращении с малолетним ребенком.

Злоумышленник искалечил мальчика, испытывая недовольство его успехами в учебе. Мужчина считал, что сын медленно учит азбуку.

Родителю-садисту инкриминируют п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего"), сообщает официальный сайт краевого управления СК РФ. Ему грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.

По версии следователей, в 2013 году мужчина, находясь в квартире в поселке Палана, "на почве внезапно возникшей агрессии, испытывая злобу к семилетнему сыну, который, по его мнению, плохо запоминал алфавит, взял его за руку и ногу, поднял на уровень своей груди и с силой бросил последнего об пол".

При падении мальчик получил телесные повреждения в виде закрытого перелома большой берцовой кости, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

"Мать мальчика не обращалась в правоохранительные органы, так как была запугана злоумышленником, с которым проживала в гражданском браке", - говорится в пресс-релизе. Известно также, что у подозреваемого диагностировано психическое расстройство, в связи с чем он состоит на учете у психиатра.

В настоящий момент следователи решают вопрос об избрании родителю меры пресечения в виде заключения под стражу. Преступление было выявлено сотрудниками ПДН МО МВД России "Корякский", отметили в управлении СК РФ.

Фото: Flickr