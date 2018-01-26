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Во Франции предложили наказывать мужчин, отпускающих непристойные комментарии в отношении частей тела или внешнего вида женщин. Об этом говорится в новом правительственном докладе, сообщает The Local.

По сведениям издания, минимальный штраф для тех, кто может сразу оплатить его, составит 90 евро. Сделавшим это в течение 15 дней придется выложить уже 135 евро, а тем, кто просрочит выплату, придется распрощаться с 375 евро.

Штрафовать будут также мужчин, которые преследует женщин и преграждают им путь, не давая пройти. В правительстве рассказали, что главная цель документа — борьба с сексизмом на улицах французских городов, с которым женщины сталкиваются каждый день.

Автором законопроекта выступила 34-летняя феминистка, государственный секретарь по вопросам равенства между женщинами и мужчинами Марлен Шьяппа. Отмечается, что в ближайшее время документ может быть направлен на рассмотрение в парламент.