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Покупатели в супермаркетах французского департамента Луара передрались у стеллажей за возможность купить шоколадно-ореховую пасту "Нутелла" со скидкой почти в 70%.

Как сообщает издание Progres, инциденты коснулись сети магазинов Intermarché, в которых 950-граммовая банка десерта стоила всего 1,41 евро, что примерно на 70% ниже обычной цены.

"Люди были злые, как животные. Женщину оттаскали за волосы, пожилая дама получила коробкой по голове, у другой рука была в крови. Это было ужасно", — приводит газета слова свидетеля из магазина в коммуне Рив-де-Жьер.