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Сайт Google оказался абсолютным лидером по числу уникальных посетителей в 2017 году во всем мире.

На страницу google.com заходили 26,697 млрд уникальных пользователей. Это превышает население Земли, поскольку уникальные пользователи рассчитываются за месяц и складываются в итоговый годовой показатель, а сумма учитывает отдельно посетителей google.com с персональных компьютеров и мобильных устройств, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Facenews.

На втором месте в мире оказался принадлежащий Google видеосервис YouTube с 22,9 млрд уникальных посетителей в прошлом году.

На третьем месте в мире по посещаемости оказалась социальная сеть Facebook (21,865 млрд). При этом по числу посетителей с мобильных устройств сайт занимает второе место в мире с 14,83 млрд посетителей против 14,76 млрд у YouTube.

В первую мировую двадцатку попали популярные социальные сети, маркетплейсы (площадки электронной торговли), онлайн-энциклопедия, несколько китайских сервисов, несколько сайтов для сокращения ссылок, а также три порносайта.

Фото: pixabay.com