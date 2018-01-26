В мире |

Социальная сеть Twitter не нашла достаточных доказательств вмешательства России в референдум по выходу Великобритании из состава ЕС, говорится в письме компании комитету по культуре, медиа и спорту нижней палаты британского парламента.

Сотрудники Twitter обнаружили, что только 1% аккаунтов в базе, собранной Лондонским городским университетом, были зарегистрированы в России.

Многие из аккаунтов, выявленные университетом, были заблокированы за спам, и у Twitter нет "достаточно убедительных доказательств, которые позволили бы связать их с Россией или же c Агентством интернет исследований".

Автор датированного 19 января письма, глава британского подразделения Twitter по контактам с властями Ник Пиклс, подчеркивает, что выводы расследования Twitter согласуются с результатами Оксфордского института интернет-исследований (Oxford Internet Institute) от декабря 2017 года, в докладе которого говорилось, что "в наших расследованиях автоматизированных аккаунтов в Twitter, мы не нашли достаточных доказательств связей с российскими источниками".

В конце декабря британский парламент потребовал от Facebook и Twitter предоставить дополнительную детальную информацию по вопросу возможного вмешательства России в Brexit.

Источник: interfax.ru