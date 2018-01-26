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Миллиардер и филантроп Джордж Сорос причислил Facebook и Google к "угрозам" для общества, которые разрушают демократию. Об этом сообщает Business Insider.

Выступая на Международном экономическом форуме в Давосе, Сорос заявил, что социальные сети влияют на сознание людей, которые даже не подозревают о произошедших переменах.

Сорос добавил, что крупные техкомпании мешают демократии, а также могут влиять на честность выборов. Кроме того, он отметил, что влияние Facebook и Google стало настолько велико, что начало "мешать инновациям".

Фото: Flickr