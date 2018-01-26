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На одном из специализированных сайтов по продаже автомобилей появился раритетный Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года. Как утверждает его владелец, автомобиль принадлежал Николаю II и сейчас находится в Берлине. За редкий Rolls-Royce просят около 3,8 миллионов евро.

Согласно описанию, автомобиль находится в идеальном состоянии и не требует ремонта. Этот Silver Ghost был выпущен в 1914 году, оснащен мощным для того времени 72-сильным мотором объемом 7,4 л и имеет пробег всего 2 тыс. километров.

"После смерти Николая II этот Rolls-Royce Silver Ghost приобрел коллекционер и выставлял в своем казино в Лас-Вегасе. Затем перешел в руки другого коллекционера, который спрятал его в бункере в Германии. После смерти перекупщика раритет был утерян, пока бункер случайно не обнаружили. Последний раз автомобиль выставлялся на продажу на аукционе в Германии в 2013 году за 5,5 млн евро", — утверждает владелец.

Rolls-Royce Silver Ghost производилась с 1905 по 1926 годы. Всего за 20 лет было выпущено 8416 экземпляров.